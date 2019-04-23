​"Укртранснафта" продает 100 тыс. тонн нефти Azeri Light

АО "Укртранснафта" объявило о продаже 100 тыс. тонн нефти сорта Azeri Light на биржевых торгах.

Как сообщает Report со ссылкой на enkorr, первый аукцион на 35 тыс. тонн пройдет 24 апреля на "Украинской энергетической бирже" (УЭБ).

На торги 24 апреля "Укртранснафта" выставила 30 тыс. тонн из резервуаров морского нефтяного терминала "Южный" (Одесская обл.) и 5 тыс. тонн с отгрузкой железнодорожным транспортом из резервуаров линейной станции "Броды" (Львовская область).

Цена на терминале "Южный" определяется по формуле: среднее значение котировки Azeri Lt FOB Supsa минус разница в стоимости фрахта танкера в портах Супса (Грузия) и Южный (Одесская обл.) (3 доллара/тонна) и стоимость перевалки нефти на самом терминале (1/тонна).

Ценообразование на ресурс в Бродах предусматривает прибавление к вышеупомянутой формуле стоимость транспортировки нефти по маршруту "Южный–Броды" (248,95 грн/тонна) и стоимость налива нефти в вагоно-цистерны (147,48 грн/тонна).