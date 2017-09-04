"Укртранснафта" планирует в этом месяце выставить 37 тысяч тонн азербайджанской нефти на торги

Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ ПАО "Укртранснафта" выставила на торги на "Украинской энергетической бирже" (УЭБ) 12 тысяч тонн нефти сорта Azeri Light, сообщает Report со ссылкой на Enkorr.

Аукцион будет проходить в режиме торговли дифференциалами. Объем разбит на 2 лота: по 2 и 10 тысяч тонн. Нефть продается на условиях FCA ж/д-станция Кагамлыкская (Кременчугский НПЗ). Ресурс будет отгружаться с 14 сентября по 14 октября.

В комментарии Enkorr первый заместитель генерального директора ПАО "Укртранснафта" Андрей Пасишник отметил, что в течение сентября компания планирует продать все оставшиеся у нее 37 тысяч тонн нефти Azeri Light, что хранятся на Кременчугском НПЗ.

"У нас на хранении на Кременчугском НПЗ сегодня 37 тысяч тонн товарной нефти Azeri Light. Этот объем, согласно решению собрания акционеров, нам предстоит реализовать. Запланировали продать весь объем в течение сентября. Поэтому планируем выставлять на биржевые торги каждую неделю, партиями 12, 12, 13 тысяч тонн до полной продажи ресурса", – отметил Пасишник.