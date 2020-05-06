​"Укртранснафта" назвала объемы закупок азербайджанской нефти в апреле

В апреле этого года украинская компания “Укртранснафта” закупила 61,3 тыс. тонн азербайджанской нефти марки Azeri Light для внутреннего потребления.

Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, в общей сложности прокачка нефти для внутренних потребителей в апреле увеличилась на 27,3%, до 244,1 тыс. тонн.

"Укртранснафта" транспортировала в том числе 115,3 тыс. тонн украинской нефти и 67,5 тыс. тонн - американской нефти (Bakken).

Транзит нефти через территорию Украины трубопроводным транспортом в апреле 2020 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,6% - до 750,5 тыс. тонн.

"Снижение объемов транзита по результатам апреля, в частности, обусловлено уменьшением спроса на сырье среди европейских потребителей (НПЗ), которые сократили производство нефтепродуктов в связи с введением карантинных мер по борьбе с пандемией коронавируса", - объясняет компания

Общий объем транспортируемой нефти по результатам января-апреля 2020 года составляет 5,034 млн тонн (на 1,7% больше по сравнению с таким же периодом в 2019 году). Из них объем транспортировки нефти для НПЗ Украины составляет 836,1 тыс. тонн (на 20% больше, чем в аналогичный период 2019), а транзит - 4,198 млн тонн (-1,3%).