"Укртранснафта" на этой неделе начнет принимать азербайджанскую нефть

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ ПАО "Укртранснафта" со второй декады марта будет готова начать прокачку азербайджанской нефти на Кременчугский НПЗ (ПАО "Укртатнафта").

Как передает Report со ссылкой на Oilnews.com, об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" первый заместитель гендиректора компании Андрей Пасишник.

"Осталось 17 тыс. тонн Urals вытеснить - это три дня. 10 марта готовы принимать AzeriLight", – сказал он.

Отметим, что "Укртранснафта" и "Укртатнафта" 3 ноября 2016 года подписали договор о поставке с 2017 года на Кременчугский НПЗ не менее 1,3 млн тонн нефти сорта AzeriLight в год.