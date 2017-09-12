"Укртатнафта" скупила 12 тыс. тонн азербайджанской нефти на торгах

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Компания "Уктранснафта" сегодня продала на электронных торгах на Украинской энергетической бирже 12 тыс. тонн нефти Azeri Light.

Как сообщает Report со ссылкой на Enkorr, весь объем скупила "Укртатнафта" (Кременчугский НПЗ).

В пятницу, 15 сентября, "Укртранснафта" планирует выставить на торги 2 тыс. тонн, а на следующей неделе провести заключительные торги этой нефтью в объеме 11 тыс. тонн.

Всего на начало июля у "Укртранснафты" было около 42 тыс. тонн Azeri Light, хранящейся на Кременчугском НПЗ. 11 июля состоялись первые торги этой нефтью на бирже. На них все 5 тыс. тонн ресурса купила "Укргаздобыча". В начале месяца первый заместитель генерального директора "Укртранснафта" Андрей Пасишник отметил, что в течение сентября компания планирует продать все оставшиеся у нее 37 тысяч тонн нефти Azeri Light, что хранятся на Кременчугском НПЗ.

На аукционе 5 сентября 10 тыс. тонн купила "Укртатнафта", а 2 тыс. тонн - "Укргаздобыча".

Торги проходят в режиме дифференциалов. Нефть продается на условиях FCA ж/д-станция Кагамлыкская (Кременчугский НПЗ).