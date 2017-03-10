"Укртатнафта" получила первую партию азербайджанской нефти по трубопроводу

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Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ ПАО "Укртатнафта" (оператор Кременчугского НПЗ) сегодня получило первую партию азербайджанской нефти по нефтепроводу системы "Укртранснафты".

Как сообщает Report со ссылкой на Oilnews, об этом сообщили представители компании в ходе пресс-тура для журналистов на НПЗ.

В компании отметили, что поставка этой нефти позволит увеличить выпуск бензинов и дизтоплива, соответствующих стандартам Евро-5, а также способствовать развитию сотрудничества с "Укртранснафтой".

Отметим, что "Укртранснафта" и "Укртатнафта" 3 ноября 2016 года подписали договор о поставке с 2017 года на Кременчугский НПЗ не менее 1,3 млн тонн нефти сорта Azeri Light в год. Документ предусматривает возобновление работы участка нефтепровода Одесса-Кременчуг, простаивающего около пяти лет.