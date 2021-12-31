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"Укрэнерго" подала заявку на получение статуса члена-наблюдателя в ENTSO-E

"Укрэнерго" подала заявку на получение статуса члена-наблюдателя в ENTSO-E Компания "Укрэнерго" подала заявку на получение статуса члена-наблюдателя в сети объединения энергетических систем государств ЕС ENTSO-E.
Энергетика
31 декабря 2021 г. 16:49
Укрэнерго подала заявку на получение статуса члена-наблюдателя в ENTSO-E

Компания "Укрэнерго" подала заявку на получение статуса члена-наблюдателя в сети объединения энергетических систем государств ЕС ENTSO-E.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сказано в сообщении компании.

"НЭК "Укрэнерго" подала заявку на получение статуса члена-наблюдателя (observer-membership) в организации ENTSO-E, объединяющей 42 оператора системы передачи (ОСП) из 35 стран Европы. Это стало возможным после того, как НКРЭКУ сертифицировала "Укрэнерго" в качестве оператора системы передачи европейского образца по модели ISO", - говорится в нем.

Отмечается, что статус члена-наблюдателя в ENTSO-E позволяет участвовать в заседаниях региональной группы ENTSO-E "Континентальная Европа", а также даст позволит представителям компании войти в рабочие и экспертные группы ENTSO-E.

Решение о предоставлении такого статуса может быть принято на заседании Ассамблеи ENTSO-E.

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