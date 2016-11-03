Украинский нефтеперерабатывающий завод намерен закупить 4 млн тонн азербайджанской нефти

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ На Кременчугский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) Украины будет транспортировано не менее 1,3 млн тонн азербайджанской нефти в год, то есть более 4 млн тонн в ближайшие три года.

Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, в связи с этим вчера "Укртранснафта" и "Укртатнафта" (оператор завода) подписали протокол о намерениях. Поставки запланированы с 2017 года.

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины рассчитывает, что поставки азербайджанской нефти на Кременчугский НПЗ позволят снизить зависимость нефтеперерабатывающего комплекса страны от поставок из России. Также отмечается, что объемы нефти, о которых достигнута договоренность, позволят не только обеспечить нефтью Кременчугский НПЗ, но и будут способствовать повышению мощностей частных нефтеперерабатывающих предприятий, что, в свою очередь, позволит уменьшить зависимость от импортного топлива.

По словам гендиректора "Укртранснафты" Андрея Пасишника, первые партии нефти через систему нефтепроводов могут поступить на завод в течение ближайших 1,5-2 месяцев. "Нам необходимо оперативно получить в Кабинете министров соответствующее согласование", - отметил он.