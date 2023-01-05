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Украинская UPG приобрела в Польше терминал для перевалки нефтепродуктов

Украинская UPG приобрела в Польше терминал для перевалки нефтепродуктов Украинская группа компаний UPG заключила соглашение о приобретении активов польской Baltchem SA Zakłady Chemiczn. В распоряжении сети АЗК UPG мощный морской терминал в Польше для перевалки и хранения нефтепродуктов, что позволит бесперебойно поставлять то
Энергетика
5 января 2023 г. 12:45
Украинская UPG приобрела в Польше терминал для перевалки нефтепродуктов

Украинская группа компаний UPG заключила соглашение о приобретении активов польской Baltchem SA Zakłady Chemiczn. В распоряжении сети АЗК UPG мощный морской терминал в Польше для перевалки и хранения нефтепродуктов, что позволит бесперебойно поставлять топливо в Украину по доступным ценам.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщили в UPG.

В компании отметили, что уже налажены надежные и стабильные партнерские отношения с такими европейскими производителями высококачественных нефтепродуктов, как Royal Dutch Shell, Total Energies SE, Neste Oyj, Glencore Energy. Соответственно, все виды горючего, реализуемого национальной сетью АЗК UPG, поставляются из Европы и соответствуют пятому экологическому стандарту.

Компания с первых дней широкомасштабной войны сразу разорвала партнерские отношения с белорусским производителем горючего, полностью отказавшись от ее продукции.

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Версия на английском языке Ukraine’s UPG acquires terminal for transshipment of petroleum products in Poland

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