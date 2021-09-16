Украина закупила у Азербайджана нефти на 288 млн долларов

В январе-августе этого года Азербайджан экспортировал в Украину сырую нефть на общую сумму 287,823 млн долларов США.

В январе-августе этого года Азербайджан экспортировал в Украину сырую нефть на общую сумму 287,823 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом говорится в сообщении Государственной таможенной службы этой страны.

Украина в январе-августе 2021 года сократила импорт нефти и нефтепродуктов (на 14,5% (на 130,702 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 770,824 тыс. тонн.

За восемь месяцев импортировано сырья на 354,808 млн долларов, что на 20,8% больше, чем в январе-августе 2020 года (293,75 млн долларов). Из Ливии поставлено сырье на 37,032 млн, Алжира – на 29,421 млн, других стран – на 0,532 млн долларов.

Кроме того, Украина за указанный период экспортировала 89,963 тыс. тонн нефти в Румынию на 27,133 млн долларов.