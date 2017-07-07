Украина закупила у Азербайджана нефть на 161 млн долларов

Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Украина за полгода импортировала сырую нефть на 161,4 млн долларов из Азербайджана. Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, эти данные приводит Государственная фискальная служба Украины.

Поставки нефти из Азербайджана составили 88,3% общего импорта нефти. У Казахстана Украина закупила нефти на 15,5 млн долларов.

В целом, в первом полугодии 2017 года Украина импортировала сырой нефти и нефтепродуктов на общую сумму 1,9 млрд долларов. В частности, нефти импортировано на 182,7 млн долларов, а нефтепродуктов – на 1,746 млрд долларов.

По данным Фискальной службы, из Беларуси поставлено нефтепродуктов на 903,5 млн долларов, России - 416,5 млн долларов, Литвы - 151,3 млн долларов.