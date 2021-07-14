Украина закупила у Азербайджана 99,8% всех объемов импорта нефти

В июне этого года Азербайджан экспортировал в Украину сырую нефть на сумму 33,18 млн долларов США.

В июне этого года Азербайджан экспортировал в Украину сырую нефть на сумму 33,18 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", об этом говорится в отчете Государственной таможенной службы Украины за первое полугодие.

Согласно информации, в январе-июне текущего года Украина импортировала из Азербайджана сырую нефть на сумму 207,42 млн долларов.

В целом за первое полугодие текущего года стоимость импорта сырой нефти из Украины снизилась на 21,5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, а общая стоимость импорта составила 207,81 млн долларов. За этот период Украина импортировала из Литвы сырую нефть на сумму 0,39 млн долларов.

То есть Украина в течение года импортировала сырую нефть только из двух стран, большая часть импорта (99,8%) приходится на Азербайджан.