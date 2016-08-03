Украина заинтересована в азербайджанской и казахстанской нефти

Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ Украина до конца этого года планирует подписать контракт на транспортировку до 2 млн. тонн нефти из Азербайджана и Казахстана в Европу.

Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, информацию об этом распространило ОАО "Укртранснефть", являющееся оператором системы магистральных нефтепроводов Украины.

В письме правительству ОАО "Укртранснефть" попросило упростить некоторые ограничения по транспортировке азербайджанской и казахстанской нефти по нефтепроводу Одесса-Броды.

Отметим, что в настоящее время по этому трубопроводу транспортируется российская нефть "Уралс".

"Укртранснефть" является единственным национальным оператором, который обеспечивает транспортировку нефти на украинские нефтеперерабатывающие заводы и транзитные поставки в страны Восточной и Центральной Европы.