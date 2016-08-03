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    Украина заинтересована в азербайджанской и казахстанской нефти

    В этих целях Укртранснефть планирует подписать соответствующие контракты с двумя странами

    Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ Украина до конца этого года планирует подписать контракт на транспортировку до 2 млн. тонн нефти из Азербайджана и Казахстана в Европу. 

    Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, информацию об этом распространило ОАО "Укртранснефть", являющееся оператором системы магистральных нефтепроводов Украины.

    В письме правительству ОАО "Укртранснефть" попросило упростить некоторые ограничения по транспортировке  азербайджанской и казахстанской нефти по нефтепроводу Одесса-Броды. 

    Отметим, что в настоящее время по этому трубопроводу транспортируется российская нефть "Уралс".

    "Укртранснефть" является единственным национальным оператором, который обеспечивает транспортировку нефти на украинские нефтеперерабатывающие заводы и транзитные поставки в страны Восточной и Центральной Европы.

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