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Украина впервые начала физический реверс газа из Венгрии

Украина впервые начала физический реверс газа из Венгрии Украина со вторника впервые начала физический импорт газа из Венгрии.
Энергетика
1 февраля 2022 г. 12:22
Украина впервые начала физический реверс газа из Венгрии

Украина со вторника впервые начала физический импорт газа из Венгрии.

Как передает Report, об этом сообщил гендиректор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

"Открытие этого направления также позволяет трейдерам организовывать поставки на Украину сжиженного газа из терминала в Хорватии", - сказал Макогон.

Ранее "Оператор ГТС Украины" договорился с венгерским FGSZ о продлении гарантированных мощностей для транспортировки природного газа из Венгрии на Украину до 30 сентября этого года. Соглашение между ОГТСУ и FGSZ позволяет физически транспортировать на Украину до 8 млн кубометров природного газа в сутки (2,9 млрд кубометров в год). Вместе с имеющимися 27 млн кубометров суточных мощностей из Словакии это увеличивает общий объем гарантированных возможностей для импорта газа на Украину до 35 млн кубометров в сутки.

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