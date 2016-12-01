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    Украина впервые импортировала сжиженный газ из Азербайджана

    Первыми импортерами выступили компании Надежда и SOCAR Energy Ukraine

    Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ В начале третьей декады ноября в Украину было импортировано 740 тонн пропан-бутановой смеси из Азербайджана. 

    Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает консалтинговая компания UPECO.

    По информации UPECO, до этого поставки азербайджанского сжиженного газа в Украину не производились. Первыми импортерами выступили компании “Надежда” и SOCAR Energy Ukraine, которые законтрактовали соответственно 530 и 210 тонн пропан-бутановой смеси.

    Производителем LPG является Бакинский нефтеперерабатывающий завод имени Гейдара Алиева. Согласно паспорту качества, массовая часть бутана в газе составляет 64,6%, пропана – 33,4%.

    В Украину LPG был импортирован по железной дороге с терминала City Gas, который находится в свободной экономической зоне румынского порта Галац. В свою очередь, на терминал в Румынии пропан-бутан был доставлен танкером из черноморского порта Батуми.

    В UPECO отмечают, что поставка LPG из Азербайджана в Украину является фрагментарной, поскольку на терминал в Галаце поставляется сжиженный газ из разных направлений, включая Россию, Казахстан и страны Черноморского и Средиземноморского бассейнов.

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