Украина впервые импортировала сжиженный газ из Азербайджана

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ В начале третьей декады ноября в Украину было импортировано 740 тонн пропан-бутановой смеси из Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает консалтинговая компания UPECO.

По информации UPECO, до этого поставки азербайджанского сжиженного газа в Украину не производились. Первыми импортерами выступили компании “Надежда” и SOCAR Energy Ukraine, которые законтрактовали соответственно 530 и 210 тонн пропан-бутановой смеси.

Производителем LPG является Бакинский нефтеперерабатывающий завод имени Гейдара Алиева. Согласно паспорту качества, массовая часть бутана в газе составляет 64,6%, пропана – 33,4%.

В Украину LPG был импортирован по железной дороге с терминала City Gas, который находится в свободной экономической зоне румынского порта Галац. В свою очередь, на терминал в Румынии пропан-бутан был доставлен танкером из черноморского порта Батуми.

В UPECO отмечают, что поставка LPG из Азербайджана в Украину является фрагментарной, поскольку на терминал в Галаце поставляется сжиженный газ из разных направлений, включая Россию, Казахстан и страны Черноморского и Средиземноморского бассейнов.