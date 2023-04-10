Украина возобновит поставки электроэнергии в Европу

Украина возобновит экспорт электроэнергии в Европу. Первый аукцион по распределению пропускной способности сетей - на поставку в Молдову 11 апреля - "Укрэнерго" провела в эти дни.

Украина возобновит экспорт электроэнергии в Европу. Первый аукцион по распределению пропускной способности сетей - на поставку в Молдову 11 апреля - "Укрэнерго" провела в эти дни.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении "Укрэнерго".

"По результатам аукциона было распределено 51% (330 из 650 МВт) всей доступной пропускной способности сетей в этом направлении среди четырех участников… Кроме того, сегодня состоится аукцион по распределению 80 МВт пропускной способности межгосударственного пересечения в направлении Польши на дату поставки 12 апреля", - сказано в сообщении.

В компании добавили, что экспортировать электроэнергию в Европу будут только при избытке производства во внутренней энергосистеме и "первоочередном обеспечении украинских потребителей".

Поставки Украиной электроэнергии в Европу прекратились из-за обстрелов инфраструктуры осенью прошлого года. Об отсутствии дефицита в энергосистеме страны Минэнерго Украины отчиталось 22 февраля. До этого, 13 февраля, в "Укрэнерго" сообщали, что "темпы восстановления объектов системы превышают темпы разрушения".