 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Украина увеличила импорт нефти из Азербайджана

    Азербайджан стал основным поставщиком нефти

    Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Ввоз сырой нефти и газового конденсата в Украину в январе-мае 2017 г. в денежном выражении вырос в 2,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Государственной фискальной службы.

    За пять месяцев 2017 г. Украина приобрела сырую нефть и газовый конденсат на сумму $ 123,2 млн.

    При этом основными поставщиками нефти стали: Азербайджан (83,4%) и Казахстан (12,6%). На долю России пришлось 2,4% поставок.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi