Посол: Украина считает привлекательным участие в проекте "Южный газовый коридор"

Украина считает привлекательным участие в проекте "Южный газовый коридор", предусматривающий транспортировку азербайджанского газа в Европу.

Как передает Report, об этом сказал посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский на пресс-конференции.

По словам посла, Азербайджан становится все более сильным игроком на международном уровне, в том числе и в контексте энергетики.

"Я уже здесь более четырех месяцев. Моя деятельность, как посла Украины, будет направлена на расширение и укрепление двустороннего сотрудничества с Азербайджаном.И для этого есть все возможности. До конца этого года осталось немного, мы хотим реализовать ряд амбициозных проектов", - заявил В. Каневский.

Посол подчеркнул, что важным элементом двухсторонних отношений также является региональное сотрудничество: "Визит в Нахчыванскую Автономную Республику показал востребованность подобных связей. Мы готовились к визиту и приехали с конкретными предложениями, в том числе и инвестиционными, для подписания между нашими регионами".

Посол отметил, что намерен также продолжать работу по укреплению двухстороннего сотрудничества в сфере обороны: "Полтора месяца назад я встречался с министром обороны Азербайджана, мы обсуждали конкретные вопросы в сфере ВПК. Есть востребованность у Азербайджана в украинской продукции, но и у Украины - в азербайджанской продукции. Нам есть что показать, что продемонстрировать, но нам есть и что купить у Азербайджана".

Посол Украины также отметил важность сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере. В частности, планируется открытие украинской воскресной школы в Баку, проведение Дней украинского кино в Азербайджане.