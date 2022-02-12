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Украина с начала февраля нарастила импорт газа до 14 млн куб. м в сутки

Украина с начала февраля нарастила импорт газа до 14 млн куб. м в сутки Украина с начала февраля увеличила импорт газа до 13,5-14 млн кубметров в сутки.
Энергетика
12 февраля 2022 г. 15:50
Украина с начала февраля нарастила импорт газа до 14 млн куб. м в сутки

Украина с начала февраля увеличила импорт газа до 13,5-14 млн кубметров в сутки.

Как передает Report, об этом сообщил гендиректор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

"С начала февраля значительно увеличился импорт газа на Украину. Ежедневный объем импорта составляет 13,5-14 млн куб. м в сутки. Большая часть импорта поступает из Венгрии - в среднем 5,5 млн куб. м в сутки", - написал он в Facebook.

По его словам, еще около 5 млн куб. м поступает из Словакии, остальные - "в основном виртуальным реверсом из Польши". "Всего с начала февраля было импортировано 162 млн куб. м, с начала года - 218 млн куб. м. Экспорт/реэкспорт газа составляет 2-2,5 млн куб. м в сутки", - отметил он.

Он так же отметил, что в связи с необычно теплой погодой и "высокой стоимостью газа значительно сократилось его потребление". "В прошлом году 11 февраля ежесуточное потребление составляло почти 152 млн куб. м, в этом году - 106 млн куб. м", - уточнил Макогон.

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