Украина разрабатывает механизмы импорта электроэнергии из Европы

"Укрэнерго" разрабатывает механизм импорта электроэнергии из Европы в Украину.

"Укрэнерго" разрабатывает механизм импорта электроэнергии из Европы в Украину.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил глава правления Национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

По его словам, для обеспечения импорта нужны спецмеханизмы, которые уже разрабатываются.

"Это важно для нашей безопасности. Энергосистема Евросоюза способна помочь нам в трудный момент, и она это делает. Относительно коммерческого импорта это технически возможно. "Укрэнерго" обеспечивает возможность такого импорта в объеме 500 МВт и даже 600 МВт", - сказал он.

24 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что почти все регионы страны продолжают испытывать серьезные проблемы с электроснабжением.