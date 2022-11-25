О нас

Украина разрабатывает механизмы импорта электроэнергии из Европы

Украина разрабатывает механизмы импорта электроэнергии из Европы "Укрэнерго" разрабатывает механизм импорта электроэнергии из Европы в Украину.
Энергетика
25 ноября 2022 г. 10:05
Украина разрабатывает механизмы импорта электроэнергии из Европы

"Укрэнерго" разрабатывает механизм импорта электроэнергии из Европы в Украину.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил глава правления Национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

По его словам, для обеспечения импорта нужны спецмеханизмы, которые уже разрабатываются.

"Это важно для нашей безопасности. Энергосистема Евросоюза способна помочь нам в трудный момент, и она это делает. Относительно коммерческого импорта это технически возможно. "Укрэнерго" обеспечивает возможность такого импорта в объеме 500 МВт и даже 600 МВт", - сказал он.

24 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что почти все регионы страны продолжают испытывать серьезные проблемы с электроснабжением.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

Президент принимает участие в международной конференции Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика
ФотоПрезидент принимает участие в международной конференции "Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика"
25 ноября 2022 г. 10:17
Минуло два года со дня освобождения Кяльбаджара 
Минуло два года со дня освобождения Кяльбаджара 
25 ноября 2022 г. 00:00
Андрей Сипилин назначен помощником президента Азербайджана
Андрей Сипилин назначен помощником президента Азербайджана
24 ноября 2022 г. 18:19
Ильхам Алиев принял верительные грамоты посла Ватикана в Азербайджане
ФотоИльхам Алиев принял верительные грамоты посла Ватикана в Азербайджане
24 ноября 2022 г. 17:37
Ильхам Алиев принял спецпредставителя МИД РФ по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией
Ильхам Алиев принял спецпредставителя МИД РФ по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией
24 ноября 2022 г. 16:30
Генерал-лейтенант: Азербайджан сократил зависимость от российской оружейной промышленности
Генерал-лейтенант: Азербайджан сократил зависимость от российской оружейной промышленности
24 ноября 2022 г. 11:22
В Белграде подписаны азербайджано-сербские документы
ФотоВ Белграде подписаны азербайджано-сербские документы
23 ноября 2022 г. 20:29
Бесполезный участник ОДКБ - Армения, предающая своих союзников
Бесполезный участник ОДКБ - Армения, предающая своих союзников
23 ноября 2022 г. 17:55
Глава УМК: Содействуя миру в регионе, Азербайджан столкнулся с клеветнической пропагандой некоторых соседей
ФотоГлава УМК: Содействуя миру в регионе, Азербайджан столкнулся с клеветнической пропагандой некоторых соседей
23 ноября 2022 г. 11:23
Владимир Путин позвонил Ильхаму Алиеву
Владимир Путин позвонил Ильхаму Алиеву
22 ноября 2022 г. 21:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi