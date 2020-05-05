Украина рассматривает возможность майнинга криптовалют для сбыта электроэнергии

Министерство энергетики и защиты окружающей среды поручило государственному предприятию "Энергоатом" - оператору всех действующих АЭС - изучить возможность майнинга криптовалют для обеспечения дополнительных рынков сбыта электроэнергии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое распоряжение и.о. министра энергетики Ольги Буславец опубликовал во вторник депутат от фракции "Слуги народа" Гео Лерос.

"Проработать нормативные и технические вопросы относительно возможности реализации проектов по майнингу криптовалюты с целью обеспечения дополнительных рынков сбыта электроэнергии, произведенной атомными электростанциями", - говорится в распоряжении, опубликованном на странице депутата.

Такую инициативу парламентарий назвал циничной и раскритиковал нынешнюю ситуацию на рынке электроэнергии Украины. "Цинизм ситуации зашкаливает, когда атомные электростанции заставляют переводить энергоблоки в холодный резерв, проводят псевдоремонты, снижают балансовую мощность АЭС, для того чтобы Украина перестала вырабатывать дешевое электричество от АЭС в пользу частных монополистов альтернативной и тепловой энергии", - написал он в Facebook.

Ранее "Энергоатом" сообщил о планах в 2020 году сократить выработку электроэнергии до половины существующей мощности. Ограничения касаются 10 энергоблоков всех четырех действующих атомных электростанций в стране: Запорожской, Ровенской, Южно-Украинской и Хмельницкой. Согласно постановлению правительства, "Энергоатом" продает 85% электроэнергии госпредприятию "Гарантированный покупатель" по низкой фиксированной цене 567 гривен (около 22 долларов США) за МВт/ч для обеспечения дешевой электроэнергией населения и компенсации зеленого тарифа. Электроэнергия из возобновляемых источников энергии продается по "зеленому" тарифу. В 2020 году средневзвешенный "зеленый" тариф составляет около 4 280 гривен (около 64 долларов США) за МВт/ч.