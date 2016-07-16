Украина приняла решение для создания привлекательных условий транзита нефти по трубопроводу "Одесса-Броды"

Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ Тарифный комитет министерства инфраструктуры Украины одобрил 75% скидку на портовые сборы для танкеров с нефтью с целью транзита.

Как сообщает Report со ссылкой на Delo.ua, об этом заявил первый заместитель генерального директора ПАО "Укртранснафта" Андрей Пасишник.

По его словам, Тарифный комитет удовлетворил ходатайство ПАО "Укртранснафта" по установлению экономически привлекательных тарифов портовых сборов на судозаходы танкеров с нефтью в порт Южный.

По его мнению, такое решение создает привлекательные условия для запуска транзита нефти по трубопроводу "Одесса-Броды" до нефтеперерабатывающих предприятий стран ЕС.

Напомним, что президент Украины Петр Порошенко во время визита в Азербайджан обсудил с главой азербайджанского государства Ильхамом Алиевым проект "Одесса-Броды" и увеличение поставок нефти по этому трубопроводу.