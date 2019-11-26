В "Нафтогазе" пригрозили закачивать транзитный газ в свои хранилища

Украина намерена закачивать транзитный газ из России в свои подземные хранилища с 1 января 2020 года в случае отсутствия транзитного контракта.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом написал в Facebook исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Он отметил, что при отсутствии контракта газ будет рассматриваться как принадлежащий неопределенному собственнику. В хранилищах он останется на время оформления документов.Ранее глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявлял, что транзит российского газа, если он будет продолжаться вгоду без подписания договора по транзиту на условиях Киева, будет считаться контрабандным.В понедельник стало известно, что "Нафтогаз" направил "Газпрому" ответ на его предложение продлить действующее соглашение по транзиту на год или подписать новое на тот же срок — с обязательным условием от взаимных требований в судах. Витренко допустил такую возможность, добавив, что контракт должен соответствовать законодательству Украины и европейским правилам.

"Газпром" предложил "Нафтогазу" продлить действующий контракт или заключить на новый срок - на год.

Действующий контракт на транзит российского газа истекаетдекабря нынешнего года. Стороны пока не договорились об условиях нового контракта.