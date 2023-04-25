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Украина предложила снизить верхний предел цены на нефть из России

Украина предложила снизить верхний предел цены на нефть из России Украина предложила снизить верхний предел цены на нефть из России до 45 долларов за баррель.
Энергетика
25 апреля 2023 г. 16:23
Украина предложила снизить верхний предел цены на нефть из России

Украина предложила снизить верхний предел цены на нефть из России до 45 долларов за баррель.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщается на сайте Офиса президента Украины.

По мнению украинской стороны, необходимо снизить верхний предел цены на нефть на 15 долларов, до 45 долларов за баррель, а также стремиться уменьшить верхнюю планку цены на нефть до 30 долларов за баррель.

Отметим, что ранее страны Группы семи (G7) выступили за сохранение цены на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель, несмотря на призывы некоторых государств снизить установленный потолок.

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Версия на английском языке Ukraine offers reducing upper limit of oil price from Russia

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