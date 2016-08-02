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    Украина предложила Ирану транзит нефти через свою территорию

    Министр нефти Ирана: Украина привлекательна и своей развитой энергомашиностроительной отраслью

    Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ Иран изучит предложение Украины о возможности транзита иранской нефти через украинскую нефтепроводную систему в Словакию и Чехию.

    Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил министр нефти Ирана Бижан Зангане по итогам переговоров с главой Минэнергоугля Украины Игорем Насаликом в Тегеране.

    Согласно сообщению, Тегеран также готов начать сотрудничество по поставкам нефти непосредственно Украине.

    Помимо этого, Зангане отметил, что Украина привлекательна и своей развитой энергомашиностроительной отраслью. В настоящее время стороны работают над  сотрудничеством  в сфере турбин и газовых компрессоров.

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