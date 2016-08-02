Украина предложила Ирану транзит нефти через свою территорию

Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ Иран изучит предложение Украины о возможности транзита иранской нефти через украинскую нефтепроводную систему в Словакию и Чехию.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил министр нефти Ирана Бижан Зангане по итогам переговоров с главой Минэнергоугля Украины Игорем Насаликом в Тегеране.

Согласно сообщению, Тегеран также готов начать сотрудничество по поставкам нефти непосредственно Украине.

Помимо этого, Зангане отметил, что Украина привлекательна и своей развитой энергомашиностроительной отраслью. В настоящее время стороны работают над сотрудничеством в сфере турбин и газовых компрессоров.