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Украина получит от ЕБРР 300 млн евро на восстановление энергосетей

Украина получит от ЕБРР 300 млн евро на восстановление энергосетей Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделит Киеву кредит в размере 300 млн евро для восстановления объектов энергетической инфраструктуры.
Энергетика
14 декабря 2022 г. 12:04
Украина получит от ЕБРР 300 млн евро на восстановление энергосетей

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделит Киеву кредит в размере 300 млн евро для восстановления объектов энергетической инфраструктуры.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

По его словам, соответствующее соглашение было подписано в Париже при участии премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и президента ЕБРР Одиля Рено-Бассо.

Примерно 150 млн евро направят на ремонт высоковольтной инфраструктуры, подстанций и магистральных ЛЭП. Кроме того, кредит поможет повысить финансовую стабильность "Укрэнерго" и закрыть все обязательства компании.

Днем ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил у участников международной конференции по поддержке Украины 12 млрд евро на восстановление 50 тыс. энергообъектов.

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Версия на английском языке Ukraine to receive €300M from EBRD to restore energy infrastructure

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