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Украина планирует рекордно увеличить импорт электроэнергии из стран Европы

Украина планирует рекордно увеличить импорт электроэнергии из стран Европы Украина в текущие сутки планирует рекордно увеличить импорт электроэнергии из стран Европы, ожидается, что он превысит отметку 33,5 тысячи мегаватт в час.
Энергетика
22 июня 2024 г. 13:45
Украина планирует рекордно увеличить импорт электроэнергии из стран Европы

Украина в текущие сутки планирует рекордно увеличить импорт электроэнергии из стран Европы, ожидается, что он превысит отметку 33,5 тысячи мегаватт в час.

Как передает Report, об этом сообщает Министерство энергетики страны.

"На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии – 33 559 МВт/ч. Экспорта не предвидится", - говорится в сообщении.

Сообщается, что это наибольший суточный объем импорта электроэнергии в последние несколько дней. Так, 18 июня импорт из стран Европы составил 25,7 тысячи мегаватт в час, на следующий день он составил 28 тысяч мегаватт в час, затем он достиг 27,5 тысячи мегаватт в час, столько же он показал и накануне.

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