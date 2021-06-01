Украина планирует построить новый НПЗ

В рамках "Большого строительства" Украина готова построить новые нефтяные и газовые терминалы на Черном море

Украина проводит переговоры с инвесторами и готово выступить их партнером в проекте строительства нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), однако нужны гарантии для него относительно поставок нефти.

Как передает Report, об этом заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил в интервью Интерфакс-Украина.

"У нас есть идея относительно собственного НПЗ по переработке нефти… Это большая инвестиция. Мы говорили с несколькими инвесторами, но и государство тоже готово вложить деньги в такое предприятие. В то же время нам нужно понять, каким образом мы будем получать нефть, чтобы не зависеть от любых политических ситуаций", – сказал К.Тимошенко.

По его словам, в частности, наличие НПЗ позволит полностью гарантировать поставки битума для проекта "Большое строительство", поскольку сегодня благодаря более дешевой логистике в объеме импорта битума в Украину лидером является Беларусь.

"Есть также украинский битум – Кременчугский (НПЗ – ред.), но объемов его недостаточно, хотя завод и работает на полную мощность. Кроме того, по нему есть вопросы качества, зависящие от используемой нефти, но в принципе оно сейчас на уровне", – отметил К.Тимошенко.

Он уточнил, что кроме белорусского битума, Украина импортирует греческий, итальянский и из других стран. Поэтому в случае, если Беларусь откажется поставлять Украине битум, его импорт можно будет наладить из других стран.

К.Тимошенко также сообщил, что в рамках "Большого строительства" Украина готова построить новые нефтяные и газовые терминалы на Черном море, есть предварительные договоренности после визита президента Украины в Катар.

Напомним, что сейчас крупнейшим и фактически единственным работающим НПЗ в Украине является "Укртатнафта" (Кременчугский НПЗ), в котором НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 43,05% акций "Укртатнафты", еще по 28% контролируют структуры Игоря Коломойского и Александра Ярославского.

"Укртатнафта" в 2020 году увеличила объем переработки нефти на 17,7% – до 2,95 млн тонн с планом дальнейшего наращивания этого показателя в 2021 году до 3,5 млн тонн. Руководство компании заявило о готовности в перспективе вывести Кременчугский НПЗ на уровень переработки 7 млн тонн нефти в год.