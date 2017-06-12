Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Украина планирует импортировать газ из Норвегии с 2022 года. Как передает Report со ссылкой на РБК, об этом сообщил советник министра энергетики и угольной промышленности страны Максим Белявский в своем Facebook.

"Прямой поток норвежского газа в Украину - теперь реальность, с 2022 года. Нам осталось построить интерконнектор UAPL", - написал он. Белявский добавил, что закупка труб должна начаться осенью.

Он также прикрепил фотографию меморандума о взаимопонимании от 9 июня, подписанного премьер-министрами Польши и Дании. В меморандуме речь идет о проекте Балтийского газопровода.