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    Украина планирует импортировать газ из Норвегии

    Импорт начнется с 2022 года

    Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Украина планирует импортировать газ из Норвегии с 2022 года. Как передает Report со ссылкой на РБК, об этом сообщил советник министра энергетики и угольной промышленности страны Максим Белявский в своем Facebook.

    "Прямой поток норвежского газа в Украину - теперь реальность, с 2022 года. Нам осталось построить интерконнектор UAPL", - написал он. Белявский добавил, что закупка труб должна начаться осенью.

    Он также прикрепил фотографию меморандума о взаимопонимании от 9 июня, подписанного премьер-министрами Польши и Дании. В меморандуме речь идет о проекте Балтийского газопровода.

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