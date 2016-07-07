​Украина ожидает подписания с Россией нового соглашения по импорту газа

Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ "Нафтогаз Украины" ожидает подписания с "Газпромом" дополнительного соглашения к контракту купли-продажи газа от 2009 года, которое позволит возобновить импорт российского газа в третьем квартале текущего года.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на пресс-конференции глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

"К сожалению, "Газпром" не подписал допсоглашение, которое позволило бы покупать газ в третьем квартале. Мы ведем переговоры, сложно сказать, чем они закончатся", - сказал глава компании.

Коболев также заявил, что поставок газа из стран Европы вполне достаточно для Киева, в том числе для подготовки к новому отопительному сезону: "Поэтому отношения с "Газпромом" украинская сторона выстраивает сугубо коммерческие".

В то же время, по его словам, если предложения "Газпрома" по поставкам газа будут приемлемыми для Киева, то украинская сторона будет сотрудничать с российским партнером.