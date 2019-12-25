Украина отказывается от импорта электроэнергии из РФ на договорной основе

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил поправки к закону "О рынке электрической энергии", предусматривающие запрет импорта электроэнергии из России по двусторонним договорам.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте президента Украины.
"Закон устанавливает запрет на продажу и поставки электрической энергии, импортируемой из Российской Федерации по двусторонним договорам и на внутрисуточном рынке", - сказано в сообщении.
В пресс-службе добавили, что Кабинет министров имеет право отменить этот запрет "во избежание чрезвычайной ситуации в объединенной энергосистеме Украины".
Украинский парламент поддержал соответствующий законопроект 4 декабря.
Economic DepartmentАвтор новости