Украина отказывается от импорта электроэнергии из РФ на договорной основе

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил поправки к закону "О рынке электрической энергии", предусматривающие запрет импорта электроэнергии из России по двусторонним договорам.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте президента Украины.

"Закон устанавливает запрет на продажу и поставки электрической энергии, импортируемой из Российской Федерации по двусторонним договорам и на внутрисуточном рынке", - сказано в сообщении.

В пресс-службе добавили, что Кабинет министров имеет право отменить этот запрет "во избежание чрезвычайной ситуации в объединенной энергосистеме Украины".

Украинский парламент поддержал соответствующий законопроект 4 декабря.