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Украина нарастила импорт газа из Венгрии и Словакии

Украина нарастила импорт газа из Венгрии и Словакии Украина последовательно наращивает импорт газа из Венгрии и Словакии.
Энергетика
7 февраля 2025 г. 19:36
Украина нарастила импорт газа из Венгрии и Словакии

Украина последовательно наращивает импорт газа из Венгрии и Словакии.

Как передает Report, об этом сообщает издание Страна.ua со ссылкой на компанию "Оператор газотранспортной системы Украины".

По его данным, сегодня было импортировано 14,1 млн куб. м газа против вчерашнего объема в 10,9 млн куб. м.

Сегодня Минэнерго Украины сообщило об экспорте биометана в Евросоюз - было поставлено 67 тыс. куб. м, что в 208 раз меньше суточного импорта.

Ранее министр энергетики страны Герман Галущенко заявлял, что Украина нуждается в импорте как минимум 1 млрд куб. м газа до конца текущего года для прохождения этой зимы и подготовки к следующей.

Одной из причин потребности в импорте Галущенко назвал проблемы с добычей газа после ударов РФ. Кроме того, после прекращения транзита российского газа в два раза увеличились потребности в техническом газе для поддержания давления в транзитной трубе.

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