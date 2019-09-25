"Нафтогаз": Украина накопила нужные запасы газа и готова к зиме

Объем запасов топлива в подземных хранилищах газа (ПХГ) на Украине превысил 20 млрд кубометров, что должно свидетельствовать об успешной подготовке к зиме.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду глава компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"Запасы газа в украинских подземных хранилищах пересекли границу в 20 млрд кубометров газа - это более чем на 4 млрд превышает прошлогодний показатель и является наибольшим уровнем за последние девять лет", - написал он в Facebook.

По словам Коболева, запасов газа достаточно, "чтобы обеспечить надежную работу ГТС [газотранспортной системы] и газоснабжение всех украинских потребителей предстоящей зимой, даже если Россия пойдет на прерывание транзита через Украину". "Сегодня уже можно сказать - планы по подготовке к непростой зиме нам удалось полностью выполнить", - заключил он.

Ранее глава "Нафтогаз Украины" заявлял, что компания намерена закачать дополнительные объемы газа в ПХГ на случай прекращения "Газпромом" транзита газа по территории страны после 2019 года. Он сообщал о плане вхождении в следующий отопительный сезон с запасами газа в объеме около 20 млрд кубометров.