​Украина может получать из Грузии 2-5 млрд. кубов газа в год

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Объем поставок газа через СПГ-терминал американской компании Frontera Resources Corporation может составить от 2 до 5 млрд. куб. м в год.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил директор по развитию НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

"Нафтогаз Украины" ранее сообщал, что подписал с Frontera Resources меморандум о взаимопонимании, который предполагает сотрудничество в сфере импорта СПГ с мощностей американской компании в Грузии. Витренко отмечал, что Frontera Resources выразила заинтересованность в строительстве СПГ-терминала на черноморском побережье Украины. Компания планирует использовать его для поставок газа со своих месторождений в Грузии через проектируемый ей газификационный терминал на побережье этой страны.

"Речь шла о том, что приблизительно от 2 до 5 млрд. в год — это тот объем, который может поставляться на плавучий терминал", - сказал Витренко журналистам в понедельник.

"Мы на пути очень важного и долгого пути. По крайней мере, понадобится два-три года, пока мы сможем детально говорить о конкретных поставках газа Украине, и это те сроки, которые мы обсуждали с Frontera - 2017 год", — сказал Витренко на брифинге.

Витренко, комментируя вопрос об объемах необходимых капиталовложений для строительства СПГ-терминала, подчеркнул, что этот вопрос не является проблемой, поскольку выгодной альтернативой строительства полноценного СПГ-терминала может быть аренда плавучей платформы для разжижения газа. По его словам, на сегодняшний день арендовать такую платформу относительно легко; первоочередной взнос для аренды составит около 50 млн. долларов.

Он добавил, что в случае наличия у американской компании больших объемов сжиженного газа Киев, если не будет нуждаться в таком количестве газа, готов будет обеспечить его транзит в Европу.