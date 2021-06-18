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Украина может получать газ из Азербайджана по Трансбалканскому коридору

Украина может получать газ из Азербайджана по Трансбалканскому коридору Азербайджан может стать одним из новых источников поставок газа в Украину.
Энергетика
18 июня 2021 г. 16:01
Украина может получать газ из Азербайджана по Трансбалканскому коридору

Азербайджан может стать одним из новых источников поставок газа в Украину.

Как передает Report со ссылкой на Укринформ, об этом по результатам заседания украинско-азербайджанской рабочей группы по сотрудничеству в энергетической сфере сообщил начальник управления по работе с заказчиками ОГТСУ Андрей Прокофьев.

«Мы очень ценим сотрудничество между нефтегазовыми компаниями Украины и Азербайджана и заинтересованы в его развитии. И что важно - имеется заинтересованность с азербайджанской стороны развивать возможности поставок газа в Украину», - отметил он.

На сегодняшний день транспортировка природного газа в Украину из Азербайджана возможна через территорию Турции и далее - через Трансбалканский трубопровод.

Примечательно, что оператор ГТС Украины еще в августе 2020-го года по заказу своих клиентов впервые осуществил реверсную транспортировку газа по Трансбалканскому газовому коридору - из Греции через ГТС Болгарии и Румынии в Украину, что продемонстрировало техническую способность Транcбалканского маршрута.

Отмечается, что с 2020 года функционирование точек межгосударственного соединения Украины и европейских стран происходит в соответствии с требованиями Третьего энергетического пакета ЕС с обеспечением свободного доступа третьих сторон к мощностям через аукционы.

«Оператор ГТС Украины продолжает сотрудничать с партнерами из Румынии и Молдовы над развитием транспортировки природного газа по Транcбалканскому маршруту с целью увеличения мощности импорта, что обеспечит еще лучшие условия развития сотрудничества с азербайджанскими партнерами», - добавил А.Прокофьев.

Потребление газа в Украине составляет около 30 млрд кубометров в год, из которых около 20 млрд кубометров покрывается за счет внутренней газодобычи, а потребность в импортном газе составляет примерно 10 млрд кубометров.

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Версия на английском языке Ukraine may receive gas from Azerbaijan through Trans-Balkan pipeline
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Trans-Baltik kəməri ilə Ukraynaya qaz ixrac edə bilər

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