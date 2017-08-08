Украина импортировала из Ирана нефти на 5,7 млн долларов за два месяца

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Украина, начавшая в июне закупки нефти у Ирана, уже импортировала сырья из этой страны почти на 5,7 млн долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, такие данные приводит Государственная фискальная служба (ГФС) Украины.

"С июня начались закупки нефтяного сырья у иранских предприятий. В июне на украинский рынок поступило из Ирана нефти на 0,236 млн долларов, в июле - на 5,442 млн долларов ", - говорится в сообщении.

При этом всего за семь месяцев Украина импортировала 508,105 тыс. тонн нефтяного сырья стоимостью 213 млн долларов в основном из Азербайджана и Казахстана.

В 2016 году Украина импортировала сырой нефти и газового конденсата в денежном выражении на 173,8 млн долларов, что в 2,1 раза больше, чем в 2015 году.