О нас

Украина и Польша подписали меморандум об энергетическом сотрудничестве

Украина и Польша подписали меморандум об энергетическом сотрудничестве Киев и Варшава с целью увеличения объема экспорта электроэнергии в Польшу до 1 ГВт вводят межгосударственную воздушную линию.
Энергетика
2 июня 2022 г. 13:18
Украина и Польша подписали меморандум об энергетическом сотрудничестве

Киев и Варшава с целью увеличения объема экспорта электроэнергии в Польшу до 1 ГВт вводят межгосударственную воздушную линию.

Как передает Report, об этом сообщило Министерство энергетики Украины.

Днем ранее украинский министр энергетики Герман Галущенко и польский министр климата и окружающей среды Анна Москва подписали меморандум о намерениях, касающийся сотрудничества в сфере энергетики с целью повышения энергетической безопасности в Центральной и Восточной Европе и отказа от поставок российских энергоносителей.

"Введение в работу межгосударственной воздушной линии между Украиной и Польшей повысит устойчивость нашей связи с энергосистемами стран ENTSO-E, будет способствовать дальнейшей синхронизации и интеграции энергетических рынков. Ее запуск потенциально позволит Украине увеличивать экспорт электроэнергии в Польшу до 1 ГВт", — отметил Галущенко.

Также, согласно информации на сайте Минэнерго Украины, документ прописывает план восстановления межгосударственной воздушной линии между странами для ввода ее в эксплуатацию на напряжение 400 кВ.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Ukrayna və Polşa enerji sahəsində əməkdaşlığa dair memorandum imzalayıb
Версия на английском языке Ukraine, Poland ink memo on energy cooperation

Другие новости из категории

IRENA: Производство зеленого водорода позволит сократить выбросы углерода на 12%
IRENA: Производство "зеленого" водорода позволит сократить выбросы углерода на 12%
2 июня 2022 г. 14:23
ACWA Power поддержит Азербайджан на пути к зеленому переходу
ACWA Power поддержит Азербайджан на пути к "зеленому" переходу
2 июня 2022 г. 14:15
Региональный президент BP: Каспийский регион очень важен для нас
Региональный президент BP: Каспийский регион очень важен для нас
2 июня 2022 г. 14:03
Министр энергетики Румынии: Азербайджан - надежный партнер Европы в поставках газа
Министр энергетики Румынии: Азербайджан - надежный партнер Европы в поставках газа
2 июня 2022 г. 13:35
Генсек IEF: В последние два года объем инвестиций в добычу нефти и газа сократился на 25%
Генсек IEF: В последние два года объем инвестиций в добычу нефти и газа сократился на 25%
2 июня 2022 г. 13:33
Обсуждено поэтапное расширение TAP
Обсуждено поэтапное расширение TAP
2 июня 2022 г. 13:22
Ровшан Наджаф: Азербайджан имеет возможность удовлетворить растущий спрос на газ
Ровшан Наджаф: Азербайджан имеет возможность удовлетворить растущий спрос на газ
2 июня 2022 г. 12:51
Михайлович: Сербия надеется на Азербайджан в вопросе диверсификации энергопоставок
Михайлович: Сербия надеется на Азербайджан в вопросе диверсификации энергопоставок
2 июня 2022 г. 12:48
Джавад Овджи: Из Туркменистана в Азербайджан через Иран будет отправлено 1,5 млрд кубометров газа
Джавад Овджи: Из Туркменистана в Азербайджан через Иран будет отправлено 1,5 млрд кубометров газа
2 июня 2022 г. 12:47
Гордон Биррелл: Азербайджан реализует большие проекты по переходу к зелёной энергетике
Гордон Биррелл: Азербайджан реализует большие проекты по переходу к "зелёной энергетике"
2 июня 2022 г. 12:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi