Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ Украина и Польша согласовали маршрут нового газопровода между странами, начало строительства запланировано на 2017 год.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщил пресс-секретарь компании "Укртрансгаз" Максим Билявский.

"Коммерческая эксплуатация запланирована с 2020 года, на сегодня специалисты газотранспортных операторов обеих стран готовы начать проектные работы, которым предшествовало технико-экономическое обоснование (ТЭО). Начало строительства запланировано в 2017 году", - отметил он.

"Укртрансгаз", добавил ее представитель, в ходе запланированного строительства намерена привлечь более тысячи своих сотрудников. Протяженность газопровода - 1,5 км по территории Польши и 110 км - по территории Украины.

"Укртрансгаз" и Gaz-System S.A. (Польша) в декабре 2014 года подписали соглашение о сотрудничестве по подготовке ТЭО проекта объединения польской и украинской газовых систем. Ориентировочная стоимость строительства на территории Украины составляет 245 млн. долларов США. Соглашение предусматривает не только интеграцию газотранспортных систем двух стран для увеличения объемов импорта газа на Украину из Европы через Польшу, но и обеспечение хранения европейского газа в ПХГ Украины и его последующей подачи потребителям из стран ЕС.