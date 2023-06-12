Украина и ЕС подписали рабочий план в сфере энергетики на 2023 год

Украина и Евросоюз подписали рабочий план в сфере энергетики на 2023 год, он нацелен на выполнение меморандума о взаимопонимании по стратегическому партнерству и увеличение мощностей для торговли электроэнергией.

Украина и Евросоюз подписали рабочий план в сфере энергетики на 2023 год, он нацелен на выполнение меморандума о взаимопонимании по стратегическому партнерству и увеличение мощностей для торговли электроэнергией.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщили в Министерстве энергетики.

"Замминистра энергетики Ярослав Демченков провел встречу с заместителем генерального директора по энергетике Европейской комиссии Мехтильд Версдорфер. Стороны отметили, что… Украине удалось достичь прогресса в реализации дорожной карты по интеграции рынков электроэнергии после синхронизации с ENTSO-E, и подписали рабочий план на 2023 год между ЕС и Украиной в сфере энергетики", - говорится в сообщении министерства.

Документ направлен на реализацию меморандума о взаимопонимании по стратегическому энергетическому партнерству. Он предусматривает реформирование энергетического рынка Украины.

"Документ определяет ряд направлений для совместной работы Украины и Еврокомиссии. Среди них: усиление энергоэффективности, ядерная безопасность, трансформация угольных регионов, нефтяные резервы, интеграция газового рынка и рынка электроэнергии, развитие возобновляемой энергетики, наука и инновации", - отметили в министерстве.

В ведомстве добавили, что предусматривается переход "на чистую энергию с гарантиями энергетической безопасности и доступности энергии для потребителей", внедрение технических и регуляторных решений для расширения экспортно-импортных перетоков.

"Рабочий план на 2023 год предусматривает, что Украина и ЕС будут принимать необходимые меры и способствовать увеличению мощностей для торговли электроэнергией. Обе стороны будут сотрудничать над созданием условий для поддержки производства возобновляемой электроэнергии, а также над внедрением мер по установлению систем накопления энергии на объектах возобновляемой энергетики и модернизации сетей", - добавили в Минэнерго.