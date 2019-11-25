"Нафтогаз" готов рассмотреть оплату долга "Газпромом" поставками газа

НАК "Нафтогаз Украины" готов рассмотреть вариант выплаты "Газпромом" трех миллиардов долларов по решению арбитража в виде поставок газа на эту сумму.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в понедельник исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.

"Газпром" должен заплатить "Нафтогазу" примерномиллиарда долларов США. Нас устраивают денежные средства, но, если "Газпром" хочет оплатить этот долг поставками газа, мы готовы рассмотреть такое предложение", - написал Ю.Витренко на своей странице в Facebook. По его словам, эта позиция украинской компании изложена в ответе "Газпрому" на предложение по контракту на транзит газа.Ю.Витренко также сообщил, что урегулирование предыдущих и новых споров между "Нафтогазом" и "Газпромом", отзыв жалобы из антимонопольного органа Евросоюза на нарушения со стороны "Газпрома" законодательства Евросоюза о защите конкуренции, а также урегулирование ситуации со штрафом, который Антимонопольный комитет Украины наложил на "Газпром" за злоупотребление доминирующим положением, не должно быть предпосылкой для продолжения транзита.

Действующие контракты России и Украины на транзит и поставку газа завершаются в конце декабря. Российская сторона на последних трехсторонних консультациях с участием Еврокомиссии в октябре представила позицию о необходимости пакетного решения транзитного вопроса - вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину, но прогресса на этом направлении достигнуто не было.

"Газпром"ноября направил "Нафтогазу" официальное предложение продлить транзитный контракт или заключить новый на год с учетом прогнозного спроса в ЕС, указав обязательным условием взаимный отказ сторон от претензий в судах и антимонопольных органах. Также "Газпром" ждет позицию Киева относительно готовности напрямую закупать российский газ сгода