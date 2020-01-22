Минэнерго Украины о подключении к Южному газовому коридору и сотрудничестве с Азербайджаном в сфере альтернативной энергетики - ИНТЕРВЬЮ

Украина является одним из основных торговых партнеров Азербайджана и абсолютное большинство энергетического экспорта Азербайджана в Украину составляет нефть и нефтяная продукция. Кроме того, в 2011 году нашел свое решение и вопрос транспортировки азербайджанского сжиженного газа в Украину. Азербайджан, как производитель энергоресурсов, а Украина, как потребитель и транзитная страна, вместе играют важную роль в обеспечении энергетической безопасности ряда стран.

В связи с этим созданное в августе 2019 года Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины ответило на вопросы азербайджанского информационного агентства Report

- Азербайджан и Украина являются давними партнерами и сотрудничают по многим направлениям. Каковы перспективы развития отношений между нашими странами в сфере энергетики?

- В рамках перспектив украинского-азербайджанского сотрудничества разработан проект Меморандума о сотрудничестве между Министерством энергетики и защиты окружающей среды Украины и Министерством энергетики Азербайджана.

Наряду с этим, планируется проведение заседания украинского-азербайджанской рабочей группы по сотрудничеству в области энергетики. Мы, в частности, заинтересованы в расширении сотрудничества по вопросам организации поставок сырой нефти и готовы рассмотреть возможность поставок сжиженного природного газа (LNG) из Азербайджана в Украину.

Среди перспективных направлений сотрудничества могут быть инвестиции в объекты нефтетранспортной и нефтеперерабатывающей инфраструктуры, а также участие азербайджанских компаний в аукционах на балансирующие мощности.

- В ходе официального визита президента Украины Владимира Зеленского в конце прошлого года в Баку была отмечена готовность изучения совместно с Азербайджаном возможностей расширения Южного газового коридора. Каковы возможности использования транзитного потенциала Украины для поставок азербайджанского газа на европейский рынок?

- Украина заинтересована в диверсификации маршрутов и источников поставок природного газа. В этой связи при подключении к Южному газовому коридору Украина сможет закупать газ у Азербайджана на второй и третьей фазах проекта.

Кроме этого, запланировано тесное сотрудничество с Государственной нефтяной компанией (SOCAR) и увеличение поставок товаров нефтехимической промышленности.

- Учитывая планы Украины по развитию альтернативных источников энергии, рассматривается ли возможность сотрудничества с азербайджанскими компаниями в этом направлении?

- Правовые, экономические, экологические и организационные основы использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и содействие расширению их использования в топливно-энергетическом комплексе определены законом Украины «Об альтернативных источниках энергии». В законе предусмотрены две модели стимулирования развития возобновляемой энергетики.

Так, статьей 93 Закона предусмотрено введение с 2020 года нового конкурентного механизма стимулирования производства электрической энергии из альтернативных источников энергии путем проведения аукционов по распределению квоты поддержки. Для получения поддержки в виде покупки всего объема произведенной из ВИЭ электроэнергии по фиксированной цене в течение 20 лет, соответствующие хозяйствующие субъекты должны стать победителями аукционов, предложив более низкую цену продажи 1 кВт/ч выработанной электроэнергии. В таких аукционах могут участвовать следующие проекты:

- объекты электроэнергетики установленной мощностью свыше 5 МВт, производящие электрическую энергию из энергии ветра (за исключением объектов с тремя ветровыми турбинами, независимо от установленной мощности)

- объекты электроэнергетики установленной мощностью свыше 1 МВт, которые производят электрическую энергию из энергии солнечного излучения.

Хозяйствующие субъекты, которые планируют производить электрическую энергию из других видов альтернативных источников, также могут принять участие в аукционах по распределению квоты поддержки на добровольных началах.

Вместе с тем, статьей 91 Закона предусмотрено сохранение существующей системы поддержки за «зелеными» тарифами для электроустановок - производителей небольших мощностей (до 1 МВт и до 5 МВт солнечных и ветровых электроустановок соответственно), а также - для электроустановок потребителей, в том числе - домохозяйств.

Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины заинтересовано в том, чтобы будущая аукционная система была эффективной, прозрачной, обеспечивала конкуренцию и учитывала технические возможности энергосистемы. Сейчас идет реализация ряда организационных и технических мероприятий, необходимых для проведения аукционов, включая разработку программного обеспечения, и разработаны ключевые нормативно - правовые акты, необходимые для организации и проведения аукционов. Проведение первых аукционов запланировано уже до 1 апреля 2020 года.

Ожидается, что введение аукционов приведет к ряду положительных изменений для потребителей электроэнергии, энергогенерирующих компаний, использующих возобновляемые источники энергии, органов исполнительной власти и государственных учреждений. В частности:

- снижение цены на «чистую» электроэнергию, производимую из альтернативных источников, по сравнению с системой поддержки по фиксированному «зеленому» тарифу;

- согласование объема ввода технологий и новых генерирующих мощностей возобновляемой энергетики с развитием электроэнергетического комплекса в целом, что будет способствовать обеспечению балансовой надежности электроэнергетической системы Украины, операционной безопасности и экономии;

- привлечение дополнительных инвестиций в развитие инфраструктуры и рост доходов местных бюджетов;

- создание благоприятных условий для устойчивого развития возобновляемой энергетики, поскольку инвесторы получат информацию о квотах и графике проведения аукционов на среднесрочную перспективу, а победители аукционов - долговременную гарантированную поддержку сроком на 20 лет.

Учитывая изложенное, перспективным и возможным направлением дальнейшего украинско-азербайджанского сотрудничества является участие азербайджанских компаний в будущих аукционах.

Следует отметить, что в Азербайджане с 2012 года функционирует завод по производству солнечных панелей AZGUNTEX. Поэтому перспективным направлением сотрудничества между Украиной и Азербайджаном может быть создание на своей территории промышленных мощностей по производству оборудования для объектов возобновляемой энергетики, использование которого дополнительно простимулировано специальной надбавкой к «зеленому» тарифу и/или будущей аукционной цены в соответствии со статьей 92 Закона.

В то же время, для обеспечения балансовой надежности энергосистемы в условиях существенного роста доли ВИЭ, на основании положений статьи 29 Закона Украины «О рынке электрической энергии» постановлением Кабинетом министров Украины от 10.07.2019 принято решение о разработке Министерством энергетики и защиты окружающей среды Порядка проведения конкурса на строительство генерирующей мощности и исполнения мероприятий по управлению спросом. Этот конкурс позволит стимулировать строительство новых объектов генерации, в том числе - высокоманевренных, а также развивать средства управления спросом и системы аккумулирования электроэнергии, которая будет участвовать на внутрисуточном рынке, балансирующем рынке электроэнергии или рынке вспомогательных услуг.

Вместе с тем, в ближайшее время ожидается принятие законопроекта о введении стимулирующих механизмов установки на электростанциях мощностей для аккумуляции электроэнергии.

Учитывая все это, Украина заинтересована в привлечении инвестиций и технологий в сектор высокоманевренного поколения, создание систем управления спросом на электроэнергию, промышленных накопителей.