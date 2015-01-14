Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Украина прекратила экспорт электроэнергии в Беларусь и Молдавию в полном объеме из-за недостатка мощностей внутри страны.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила во вторник пресс-служба Минэнерго Украины.

"Для поддержания сбалансированного режима между потребляемой и генерирующей электрическими мощностями в ОЭС Украины и избежания отключений потребителей от электрической энергии Минэнергоугля временно прекращен экспорт электроэнергии в Беларусь и Молдавию", - говорится в сообщении.