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    ​Украина прекратила экспорт электроэнергии в Беларусь и Молдавию

    Об этом сообщила во вторник пресс-служба Минэнерго Украины

    Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Украина прекратила экспорт электроэнергии в Беларусь и Молдавию в полном объеме из-за недостатка мощностей внутри страны.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила во вторник пресс-служба Минэнерго Украины.

    "Для поддержания сбалансированного режима между потребляемой и генерирующей электрическими мощностями в ОЭС Украины и избежания отключений потребителей от электрической энергии Минэнергоугля временно прекращен экспорт электроэнергии в Беларусь и Молдавию", - говорится в сообщении.

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