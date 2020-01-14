Названа первоначальная стоимость энергопроектов между Азербайджаном и арабскими компаниями - ЭКСКЛЮЗИВ

Названа первоначальная стоимость пилотных проектов в области возобновляемых источников энергии, подписанных между Министерством энергетики Азербайджана и компаниями Masdar (ОАЭ) и Acwa Power (Саудовская Аравия).

Как сообщает Report, общая стоимость обоих проектов составляет около 400 млн долларов.

Первоначальная стоимость проекта солнечной электростанции мощностью 200 МВт, которая будет построена компанией Masdar, составляет 150 млн долларов, а строительство ветровой электростанции мощностью 240 МВт компанией Acwa Power обойдется примерно в 250-260 млн долларов.

Советник министра энергетики Замина Алиева сообщила Report, что цифры могут измениться: "Это предварительные цифры. Эти инвестиции могут варьироваться в зависимости от площади выделенных земельных участков, потенциала, стоимости ввозимого оборудования, транспортных расходов и ряда факторов. Но большой разницы, скорее всего, не будет".

Министерство энергетики при участии премьер-министра Азербайджана Али Асадова 9 января подписало контракты на реализацию пилотных проектов в области возобновляемых источников энергии с компаниями ОАЭ и Саудовской Аравии.