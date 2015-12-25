СМИ: Ухудшение качества Urals может обернуться потерей доли для российских компаний на европейском рынке

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Представители венгерской MOL и финской Neste обратились к президенту ЛУКОЙЛа Вагиту Алекперову с просьбой обратить внимание на качество российской нефти Urals, которое заметно ухудшилось в последнее время. Как сообщает Report об этом пишет российское агентство экономической информации "Прайм".

"Ко мне обратились финны и венгры. Написали письмо с просьбой обратить внимание на качество поставляемой нефти Urals. Я буду обращаться в правительство с тем, чтобы привлечь внимание к этой проблеме", - заявил В. Алекперов.

Ухудшение качества Urals может обернуться потерей доли для российских компаний на европейском рынке, отмечает агентство. Если ухудшение качества Urals продолжится, то европейские переработчики могут отдать предпочтение альтернативным сортам нефти из других регионов.