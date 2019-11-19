Посол: Уход Chevron и ExxonMobil с азербайджанского рынка не уменьшает интерес США к стране

Продажа американскими компаниями Chevron и ExxonMobil своей доли в блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) и трубопроводе Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) не уменьшает интерес Вашингтона к Азербайджану.

Как передает Report, об этом сказал посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер.

«Я не считаю, что это уменьшение интереса Вашингтона к Азербайджану. Более 25 лет сотрудничества в области энергетики – один из важных моментов сотрудничества двух стран. Что касается компаний, они свободны в своем выборе и участии на каких-либо рынках в силу своих интересов», - сказал посол, отвечая на вопрос об энергетическом сотрудничестве двух стран.

Посол также подчеркнул, что США поддержали строительство Южного газового коридора (ЮГК) и отметил, что газопровод является гарантом обеспечения энергобезопасности Европы.

Как сообщалось ранее, в декабре 2018 года американские компании Chevron и ExxonMobil приняли решение продать свои доли в АЧГ в азербайджанском секторе Каспия. В ноябре 2019 года венгерская компания MOL выкупила долю компании Chevron в АЧГ (9,57%) и BTC (8,9%).

АЧГ расположено в азербайджанском секторе Каспийского моря, примерно в 100 км к востоку от Баку. Соглашение о разделе продукции по разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Глубоководный Гюнешли" (АЧГ) подписано 20 сентября 1994 года. 14 сентября 2017 года подписано измененное и вновь разработанное соглашение о совместной разработке и долевом распределении добычи с месторождений "Азери", "Чираг" и глубоководной части месторождения "Гюнешли". После утверждения соглашения долевое участие партнеров АЧГ распределено следующим образом: BP - 30,37%, AzACG (SOCAR) - 25%, Chevron - 9,57%, Inpex - 9,31%, Equinor (бывший Statoil) - 7,27%, ExxonMobil - 6,79%, TPАО - 5,73%, Itochu - 3,65% и ONGC Videsh Ltd. (OVL) - 2,31%.

Отметим, что трубопровод BTC берет начало от Сангачальского терминала, расположенного недалеко от Баку. Ежесуточная пропускная способность трубопровода составляет 1,2 млн баррелей нефти. По BTC в основном, транспортируется нефть из блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" и конденсат из "Шах Дениз", а также транзитная нефть.