Удовлетворительно ли обеспечение социальных объектов альтернативной энергией?

В настоящее время в странах мира стремительно растет использование альтернативных источников энергии. Международные специалисты подчеркивают важность использования альтернативной энергии для предотвращения загрязнения окружающей среды и экономии ценного топлива. В Дании, Германии, Латвии, Испании и других странах население использует альтернативные виды энергии в своих хозяйствах, садах, сельской местности и других местах. Среди мест, где широко применяется альтернативная энергия, достаточно много различных социальных объектов, школ, клиник.

Интересно, на каком уровне находится в Азербайджане использование альтернативных источников энергии в подобных социально значимых местах?

Заместитель председателя Госагентства по альтернативным и возобновляемым источникам энергии Джамиль Меликов сообщил Report, что в стране дало положительные результаты установление панелей альтернативной энергии на около 23 таких социальных объектах:

"Сегодня во всем мире применяется стимулирование использования альтернативных источников энергии в социальных объектах, реализуются проекты, связанные с применением возобновляемых источников энергии в энергоснабжении социальных объектов и зданий, финансируемых государством.

В Азербайджане еще в 2011 году имелась программа развития города Баку и прилегающих населенных пунктов. По этой программе мы реализовали проекты по использованию возобновляемых источников энергии в нескольких школах и двух клиниках в Баку. На крыше этих клиник устанавливались солнечные панели.

При помощи энергии, полученной от солнечных панелей для водоснабжения зданий, также функционировали тепловые насосы. Существующая в школах отопительная система не могла полностью обеспечить теплоснабжение всего здания. Поэтому мы внедрили технологию тепловых насосов для отопления этих школ. Кроме того, в рамках программы развития регионов мы провели много работ по обеспечению теплоснабжения и повышению энергетической эффективности зданий шести садов и шести школ в поселках, созданных для переселенцев из Джабраила. Вот уже семь лет теплоснабжение этих школ обеспечивается за счет солнечных панелей.

В целом мы применили использование альтернативной энергии в 23 школах, центрах для детей-сирот и других социальных объектах. К этому списку можно добавить спортивные комплексы, созданные в Бейлаганском и Масаллинском районах. За эти годы в указанных направлениях достигнуты прекрасные результаты".

Дж.Меликов добавил, что в настоящее время готовятся меры по обеспечению альтернативной энергией 265 сел:

"В настоящее время на основе заказа Министерства энергетики на повестке дня стоит вопрос обеспечения альтернативными источниками энергии отдаленных сел и населенных пунктов, где газификация считается неэффективной с технической точки зрения. Мы разрабатываем план использования опыта альтернативной энергии в этих отдаленных от коммуникаций селах. В списке предусмотрено обеспечение альтернативной энергией 265 сел. Это села в Астаринском, Лерикском, Губинском, Гусарском, Самухском, Шекинском, Загатальском направлениях. В связи с пандемией решение этого вопроса несколько затянулось. Надеюсь, что в ближайшее время проект и предложения будут полностью сформированы. Пока необходимо подготовить технико-экономическое обоснование. Ввиду того, что газификация обходится слишком дорого, мы приступаем к анализу альтернативных путей".

Зампредседателя также рассказал о недостатках в этой сфере в нашей стране:

"Сегодня существует необходимость усовершенствовать специальную законодательную базу для развития альтернативных источников энергии. Несмотря на это, международные инвесторы уже приступили к привлечению в Азербайджан большого количества инвестиций. Еще 7 января были подписаны два инвестиционных проекта по солнечной энергии. Станции такой силы требуют больших инвестиций. Для наличия этих инвестиций инвесторам нужно создать особые условия, чтобы они после вложения своих инвестиций могли через какое-то время их вернуть".

Президент Международной академии экоэнергетики Фаган Алиев же отметил, что в настоящее время уменьшилось доверие людей к качеству панелей альтернативной энергии:

"У нас исторически было большое развитие в сфере альтернативной энергии. Даже во времена СССР нам первыми дали разрешение на открытие завода по созданию солнечного коллектора. Позже в Азербайджане было создано Государственное агентство по альтернативным и возобновляемым источникам энергии. С первого дня в Агентстве имели место ошибки. Потому что в Агентстве собрались люди, не являющиеся специалистами в этой области. К сожалению, за эти годы мы потеряли время и финансовые средства. Установленные панели были б/у и некачественными. Это снизило доверие людей к панелям альтернативной энергии. Эти панели использованные, дорогие, коэффициент полезного действия низкий. В первое время люди у нас проявляли большой интерес к использованию альтернативной энергии. Сейчас же из-за снижения доверия эти панели не покупаются".

По словам Ф.Алиева, в Азербайджане есть большой потенциал для использования солнечной энергии:

“В Абшеронском районе население не может использовать энергию ветра. Потому что в Абшероне ощущается плотность населения. Однако на крышах зданий можно установить солнечные фотоэлементы. Тем не менее, мы не встречаем такие панели на крышах. В других странах на крышах зданий устанавливаются солнечные панели. У нас также были прекрасные возможности в связи с этим. Солнечность в Азербайджане такая же интенсивная, как в странах, близких к экватору".

Наш собеседник также выделил проблему законодательства по альтернативным источникам энергии:

"Другая проблема в том, что у нас нет законодательства в этой области. В Азербайджане эта сфера тоже может быть прибыльной с точки зрения вложения инвестиций. Но нужно сформировать законодательную базу в этом направлении и создать желаемые инвесторами условия. Панели альтернативной энергии также можно использовать в зданиях социального значения".