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Удешевление нефти не вызовет шоков в экономике Азербайджана - МНЕНИЕ

​Удешевление нефти не вызовет шоков в экономике Азербайджана

Снижение цен на нефть на мировом рынке - не лучшее событие для нефтяных стран, в том числе Азербайджана, но оно не вызовет шоков в экономике страны.

Об этом сообщил Report депутат Милли Меджлиса Насиб Махамалиев.

По его словам, национальная экономика значительно диверсифицирована в результате экономических реформ, проводимых президентом Ильхамом Алиевым.

"Реализуемые в последние годы меры, нацеленные на развитие ненефтяного сектора в стране, привели к росту доли ненефтяного сектора в структуре ВВП. Кроме того, золотовалютные резервы Азербайджана также позволяют выполнять обязательства, связанные с госбюджетом. Полагаю, что все меры, предусмотренные в бюджетном законодательстве, будут выполнены своевременно", - отметил депутат.

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