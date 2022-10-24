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Участвовавшие в Отечественной войне сотрудники SOCAR посетили Шушу

Участвовавшие в Отечественной войне сотрудники SOCAR посетили Шушу Организован визит в Шушу участвовавших в Отечественной войне сотрудников Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).
Энергетика
24 октября 2022 г. 17:38
Участвовавшие в Отечественной войне сотрудники SOCAR посетили Шушу

Организован визит в Шушу участвовавших в Отечественной войне сотрудников Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Об этом Report сообщили в SOCAR.

У Шушинской крепости сотрудников SOCAR приветствовал директор Дома-музея Бюльбюля Фахреддин Гаджибейли, который подчеркнул, что каждый азербайджанец на протяжении 30 лет жил с тоской по Шуше и что 44-дневная Отечественная война положила конец этой тоске. Рассказав о строительно-восстановительных работах в Шуше, Ф.Гаджибейли отметил, что были восстановлены исторические памятники и образцы национальной культуры.

Сотрудник SOCAR Самир Аскеров, награжденный медалями "За освобождение Джебраила", "За освобождение Физули" и "За освобождение Шуши", рассказал о пройденном боевом пути и героизме нашей армии.

Ознакомившись со строительно-восстановительными работами, участники мероприятия посетили бюсты Узеира Гаджибейли, Хуршидбану Натаван и Бюльбюля, бюст и мавзолей Моллы Панаха Вагифа, а также Джыдыр дюзю.

В завершение сотрудники SOCAR попробовали испеченный в Шуше хлеб.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSOCAR-ın Vətən müharibəsi iştirakçısı olmuş əməkdaşları Şuşaya səfər edib

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