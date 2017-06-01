Участок TANAP до греческой границы будет сдан в эксплуатацию в 2019 году

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Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Участок TANAP от Эскишехира до греческой границы будет сдан в эксплуатацию в 2019 году. Как передает Report, об этом сообщил первый вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) Хошбахт Юсифзаде.

"Участок TANAP до греческой границы, который обеспечит поставки в Европу 10 млрд кубометров газа, будет сдан в эксплуатацию в 2019 году", - сказал представитель SOCAR.

По словам Х. Юсифзаде, участок TANAP до Эскишехира заработает в середине следующего года: "TANAP – крупнейший на сегодняшний день проект SOCAR за рубежом. По проекту проделано 72,4% работ".

Первый вице-президент SOCAR добавил, что Азербайджан является инициатором крупнейших энергопроектов: "Проект Южного газового коридора – крупнейший энергетический и инфраструктурный проект Азербайджана. На первоначальном этапе источником ресурсов ЮГК станет газ, добываемый в рамках "Шахдениз-2". На "Шахдениз-1" достигнута стабильная динамика. На этом этапе добывается 9 млрд кубометров газа в год. На втором этапе разработки будет добываться дополнительно 16 млрд кубометров газа. Для этого проводятся необходимые мероприятия, строятся 26 подводных скважин, две новые платформы, прокладываются подводные трубопроводы протяженностью 500 км, расширяется Сангачальский терминал. В рамках "Шахдениз-2" впервые на Каспии создается подводная инфраструктура. В рамках проекта пробурено 8 скважин для первой добычи газа, 3 скважины полностью готовы для эксплуатации, на одной идут завершающие работы".

По его словам, на двух скважинах продолжаются буровые работы: "На начало мая в общей сложности выполнено 93% работ по "Шахдениз-2". В рамках проекта расширения Южно-Кавказского трубопровода выполнено свыше 85% работ".

Коснувшись проекта TAP, Х. Юсифзаде отметил, что юридические процедуры в этом сегменте завершены, в Греции и Албании успешно продолжаются строительные работы, в Италии получены соответствующие разрешения. По проекту TAP выполнено 42,4% работ.

Представитель SOCAR сообщил, что пик добычи нефти по стране пришелся на 2010 год – 50,4 млн тонн, а в последние годы добыча стабилизировалась на уровне 43 млн тонн. Добыча газа за последние 10 лет увеличилась вчетверо, достигнув 29 млрд кубометров в год.

"До сегодняшнего дня в Азербайджане добыто 1,971 млрд тонн нефти, в этом году прогнозируется добыча двухмиллиардной тонны. Добывающее подразделение SOCAR – ПО "Азнефть" сейчас разрабатывает 46 месторождений. В 2016 году ПО добыло 6,2 млн тонн нефти и 5,6 млрд кубометров газа для внутреннего и внешнего рынков", - сказал Х. Юсифзаде.