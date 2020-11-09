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Участок нефтепровода "Дружба" планово перекрыли

Участок нефтепровода "Дружба" планово перекрыли Нефтепровод "Дружба" обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу
Энергетика
9 ноября 2020 г. 15:25
Участок нефтепровода Дружба планово перекрыли

Трубопровод "Дружба" планово перекрыт на четверо суток на участке Михалково - Броды.

Как передает Report, об этом сообщил журналистам официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин.

"Плановое перекрытие трубопровода "Дружба" на участке Михалково - Броды на четверо суток предусмотрено графиком и связано с пуском этого участка в реверсном направлении для прокачки объемов на Мозырьский НПЗ из украинского порта Южный", - сказал он.

Демин уточнил ТАСС, что плановые работы на участке нефтепровода начались в понедельник. При этом перекрыта только одна нитка трубопровода, поставки нефти по второй нитке продолжаются.

Нефтепровод "Дружба" обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу.

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