Участок нефтепровода "Дружба" планово перекрыли

Трубопровод "Дружба" планово перекрыт на четверо суток на участке Михалково - Броды.
Как передает Report, об этом сообщил журналистам официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин.
"Плановое перекрытие трубопровода "Дружба" на участке Михалково - Броды на четверо суток предусмотрено графиком и связано с пуском этого участка в реверсном направлении для прокачки объемов на Мозырьский НПЗ из украинского порта Южный", - сказал он.
Демин уточнил ТАСС, что плановые работы на участке нефтепровода начались в понедельник. При этом перекрыта только одна нитка трубопровода, поставки нефти по второй нитке продолжаются.
Нефтепровод "Дружба" обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу.